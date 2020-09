¡Hasta lloró! Así fue el día que Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, conoció a Billie Eilish

Entretenimiento

La Diva del Bronx reveló la loca escena que su pequeña protagonizó al encontrarse con su cantante favorita

Aunque llevan una estupenda relación y han compartido el escenario más de una vez, Jennifer Lopez reconoce que está lejos de ser la artista favorita de su hija Emme, aunque en realidad esto no le afecta, y recordó una ocasión en la que se la llevó a un show de Billie Eilish y, tras conocerla, no pudo contener su emoción.

Durante una charla que tuvo con su prometido Alex Rodriguez para su podcast “The Corp With A-Rod and Big Cat”, la cantante aseguró que nunca se imaginó que a la niña le iba a dar tanto gusto tener frente a frente a su ídolo del momento y señaló que le dio mucha ternura ver cómo su pequeña derramaba lágrimas mientras la abrazaba.

“Vi a mi hija perder literalmente la compostura. En cuando Billie entró en el camerino después del show, Emme se ahogó un grito y se tapó la cara. Yo me quedé mirándola sorprendida porque no sabía qué le estaba pasando y entonces me di cuenta de que se había puesto literalmente a llorar porque ha adorado a esa chica desde que tenía ocho años, se siente identificada y conecta con las letras de sus canciones”, dijo J. Lo.

Para finalizar, la intérprete de “Waiting For Tonight” señaló que este encuentro entre Billie y Emme la hizo reflexionar mucho sobre la importancia de estar cerca de todos sus fans sin importar la circunstancia por la que esté atravesando, pues sabe que para ellos es un modelo a seguir y una inspiración para sus vidas.