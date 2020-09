Le importa más un cuadro que el asesinato y violación de mujeres, refutan madres de víctimas a AMLO

Noticias

El mandatario expresó su indignación porque feministas realizaron pintas a cuadros de Francisco I. Madero y de otros personajes históricos

MÉXICO – Colectivo de feministas mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la capital del país, donde han realizado pintas, entre ellas cuadros de varios personajes históricos como el de Francisco I. Madero y Benito Juárez, lo que provocó criticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a esos actos como vandálicos.

Ante esa postura, las activistas y madres de víctimas de feminicidios, desaparición forzada y violaciones reviraron los dichos por el mandatario mexicano.

“Estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente”, indicó Érika Martínez, madre de una menor violada hace tres años, en referencia al cuadro de Francisco I. Madero que ahora tiene flores moradas sobre el saco y color carmín en los labios.

De esa forma, la madre de la menor violada hizo referencia a la indignación expresada por López Obrador a las pintas en los cuadros de personajes históricos, actos que llamó “vandalismo”.

“Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero”, manifestó López Obrador en su conferencia de prensa.

“Quiero decirle a ese presidente que como se indigna por este cuadro, por qué no se indigna cuando abusaron a mi hija”, sentenció Martínez

La mujer recordó que su hija se encapuchó sola a sus 10 años, como manera de protesta también.

“¿A dónde este pinche Gobierno la está llevando a exigir justicia?”, gritó, furiosa.

Además del cuadro de Francisco I. Madero, las mujeres que tienen tomada la sede de la CNDH intervinieron las pinturas de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y José María Morelos.

Los cuadros fueron exhibidos sobre la calle de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, enfrente de la nueva Casa Refugio en poder de las mujeres integrantes del colectivo “Ni una menos”.

“A mí su pinche cuadrito me viene valiendo madres. Si el señor, dice que somos groseras, pues lo que sí es una grosería es que a ese señor le duela más un puto cuadro, que a parte es réplica, que la vida de nuestras hijas, de sus ciudadanas y ciudadanos”, reprochó Yessenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en 2016, de acuerdo a lo publicado por el sitio Sin Embargo.

La mujer refutó los dichos por el presidente por las pintas a los retratos.

“Pues tampoco son las formas en que nos estén matando a las mujeres. Su pinchi cuadrito ese ¿qué?. Ese güey, (Francisco I Madero) ya está muerto. Nosotras no lo matamos. Además, es un cuadro, así como hay un chingo de monografías. Él murió desde hace un chingo de años, a él no le dolió ahorita que le pintamos de rosita el cabello, no sangró; pero nuestras hijas sí”, reclamó la activista.

“A mi me mataron a mi hija, ni necesito un tambor, ni un partido político, que me represente, yo me represento sola, y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y sí soy una madre empoderada, feminista. Estoy que me carga la chingada y tengo todo el derecho a quemar y romper (el cuadro), porque estoy rompiendo con mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme”.

Quemar y romper hasta que ni una niña, joven, más. https://t.co/CDhGM2EB79 — Daniela Rea (@DanielareaRea) September 7, 2020

En las redes sociales también se expresaron contra AMLO.

“Si le duele lo que le hicieron a un cuadro, imagínese cómo le duele a alguien un hij@ ejecutad@, descuartizad@ o desaparecid@?” destacó un usuario.

Si le duele lo que le hicieron a un cuadro, imagínese cómo le duele a alguien un hij@ ejecutad@, descuartizad@ o desaparecid@? Los choros de la mañanera ya no marean a nadie, solo está sembrando truenos y no tarda en empezar a cosechar sus tempestades.#ProPorfirstamesta pic.twitter.com/x5JxU7cRPR — Quien quiere saber? (@robertobarquin) September 7, 2020

La sede de la CNDH fue tomada el pasado jueves por los familiares de víctimas, pero el viernes una veintena de feministas llegaron al lugar para hacer suyas las demandas y se apostaron en el lugar en el que dijeron se mantendrán por tiempo indefinido.