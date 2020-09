Niurka le manda un mensaje a Ninel Conde y aconseja a Livia Brito: “Desaparécete”

Entretenimiento

La cubana no se quedó callada y les dijo de todo a Ninel Conde y Livia Brito

Como ya es costumbre, Niurka compartió su punto de vista sobre la polémica que atraviesa Ninel Conde, luego de que saliera a la luz los supuestos fraudes que cometió su actual pareja sentimental, Larry Ramos.

“Ay no, pero qué tiene Ninel que se le pega la pura mie***“, dijo la cubana durante un encuentro con los medios de comunicación durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con su peculiar estilo, se alegró de que en estos momentos “El bombón asesino” no pueda tener otro hijo: “¡Virgen de la Guadalupana Santísima!… ay pues qué bueno que tiene un problema porque pues para qué va a traer hijos para que luego se los quite la ley“, expresó ante las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

Y hasta le aconsejó estar un ratito sola para amarse, valorarse, consentirse y desintoxicarse, para después hacer una buena elección y no atraer hombres con el mismo estilo de vida.

Pero eso no fue todo, pues tras el escándalo que enfrenta su compatriota, Livia Brito, salió en defensa de su expareja y padre de su hijo Emilio Osorio, quien tomó la decisión de quitarle el proyecto para el que la tenía contemplada:

“En defensa un poquito de Juan también, porque él también es tan ético y es tan correcto para sus cosas que, primero que nada, su prioridad es el público“, explicó.

Además, se refirió a los supuestos mensajes en los que la protagonista de ‘Médicos, línea de vida’ le pide ayuda a un político:

“Nunca jamás le pediría a nadie, y menos a un político que me borre un récord de un problema en el que yo me metí por pen***, eso es como ponerte en el filo de la navaja, no puedes hablar a lo pend…, no puedes estar en México y decir cosas de los mexicanos, porque estás en México, pero qué manera de ser tan pend…“, mencionó.

De acuerdo a su experiencia en el medio, la mujer escándalo compartió lo que hubiera hecho en el lugar de Brito:

“¿Cómo se arregla eso?… escóndete un ratito, guárdate, desaparécete de la faz de la Tierra, que el público no tiene memoria porque el público no es rencoroso, y vuelves con una imagen tranquila, platicas más inteligentemente del tema, reconoces tus errores, la gente también es noble, el público y te perdona si eres noble y reconoces que la cag*** Que alargue su cuarentena y se quede en su casa un ratito hasta que el público se le pase un coraje“, finalizó.