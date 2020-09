Carolina Miranda posa en una piscina inflable, luciendo un escotado traje de baño negro

View this post on Instagram

🚨ESTE TEXTO ES CON MUCHO AMOR PARA LAS MUJERES🚨 No dejes que NADIE te diga cómo deberías de lucir,lo que hagas hazlo por y para ti,no porque alguien está atrás diciéndote el famoso “SI TAN SOLO” si tan solo fueras más delgada,alta,linda,carismática,si tan solo te vistieras mejor,si tan solo te esforzarás más quizás lo lograrías 💔 no eres PROYECTO PERSONAL de absolutamente nadie,de amigos,de trabajo,de amores,parejas,relaciones,eres TÚ PROPIO proyecto personal 🙌✨ y solo tú decides que hacer con tu cuerpo,a mi me costó muchos años entenderlo,porque viví más de la mitad de mi vida dándole gusto a la gente de cómo debería de verme,duré mucho tiempo pensando que no era suficiente ó perfecta 🥴🤦🏼‍♀️ si quieres lograrlo que sea por tus propias metas o decisiones,busca un aliado que te entienda y te guíe de la manera más sana y con el mayor cariño posible de saber que es de tu cuerpo del que se está hablando,yo tengo a @gustavomelofit y el sabe cuánto lo quiero no por nutrirme si no por entenderme. Aún me falta mucho,todavía tengo celulitis en las piernas,si no voy al gym 3 días se me caen las pompis y a partir de las 6 de la tarde se me infla el estómago 😂🤙 pero es ASÍ con amor y paciencia se logra todo,quita a las personas que se metan con tu aspecto personal y físico,porque si tú no les das autorización no tienen derecho a juzgarte,repito NO TE VUELVAS PROYECTO PERSONAL DE NADIE 💅🧏‍♀️💖 ÁMATE