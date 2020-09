Listo para el Tri: joya mexicana de 16 años ya entrenó con el primer equipo del Arsenal

Deportes

Marcelo Flores también es canadiense pero quiere representar a México

El joven futbolista mexico-canadiense, Marcelo Flores, cumplió otro de sus grandes sueños pues tras varios años de preparación pudo entrenar con el primer equipo del Arsenal de Inglaterra.

El chico de tan solo 16 años de edad nació en Canadá pero su padre es mexicano y desde muy pequeño tomó las maletas junto a su familia para iniciar una aventura en Reino Unido, que hasta ahora, les ha resultado bastante gratificante ya que sus hermanas militan para el Chelsea.

La familia Flores: ✓ Silvana Flores (18 años): Chelsea Femenil (equipo absoluto).

✓ Marcelo Flores (16 años): Arsenal U18 (ya se entrenó con el primer equipo gunner).

✓ Tatiana Flores (14 años): Chelsea Femenil U16. FÚTBOL EN LA SANGRE. pic.twitter.com/3M31rRcSKb — Invictos (@InvictosSomos) September 8, 2020

Flores pertenece al equipo Sub-18 del Arsenal y durante esta semana fue invitado para unirse al entrenamiento del equipo de Primera División, una experiencia inolvidable que le dejó una gran impresión.

“Esta mañana solo entro y me fui a entrenar como todos los días y después mi profe vino y me dijo que iba a entrenar con el primer equipo para ayudarlos en el juego que viene esta semana. Me divertí mucho, me gustó todo, estuve jugando como extremo izquierdo contra Bellerín y hay un ambiente muy bueno. Todos hablaron español”, declaró el joven para ESPN.

Otro de los sueños de Marcelo es jugar a nivel de selección y tiene tres opciones, ya que además de Mexico y Canadá, también puede hacerlo con Inglaterra aunque él lo tiene muy claro, quiere representar al Tri.

“Es bueno tener tres opciones. He elegido México porque es donde es originaria la mayor parte de la familia de mi padre y quiero que se sientan orgullosos. Siento que México es uno de los mejores países para representar en futbol. Me recibieron muy bien, todos son buenos amigos, me tratan muy bien y me gusta jugar para México”, expresó Flores.

El mexicano Marcelo Flores tiene 3 opciones para jugar en Selección, pero… ¿Cuál es su favorita? 🤨https://t.co/615dYin2ao — Futbol Picante (@futpicante) September 8, 2020

El joven ya ha asistido a varias convocatorias de México en selecciones menores y tiene como equipo favorito de la Liga MX a las Chivas, en donde espera jugar algún día.