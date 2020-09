Navid Afkari, el luchador iraní cuya próxima ejecución generó una campaña global para salvarle la vida

“Realmente estamos a un minuto de la medianoche”.

Así fue como el diario The New York Times citó a Brendan Schwab, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Jugadores -que representa a 85,000 atletas profesionales, describiendo la situación que enfrenta Navid Afkari.

Afkari, luchador en la disciplina greco-romana de Irán, está a punto de ser ejecutado en su país, tras ser encontrado culpable del asesinato de un empleado de seguridad del acueducto durante una protesta antigubernamental.

Muchos sostienen que los cargos en contra del atleta fueron falsificados y que su ejecución está siendo utilizada como escarmiento contra la disidencia en Irán.

En una grabación de audio, sacada secretamente de la cárcel donde está detenido, Afkari dice que fue torturado y forzado a confesar el crimen.

La inminente ejecución del luchador ha generado una campaña global de parte de atletas, organizaciones internacionales y líderes mundiales solicitando clemencia.

La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: “A los líderes de Irán, apreciaríamos enormemente si perdonan la vida de este joven hombre, y no lo ejecuten”.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020