Osaka está en semifinales del US Open pero dice no sentirse favorita

Deportes

La japonesa se enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady a quien ve como como "gran amenaza"

FLUSHING MEADOWS.– La japonesa Naomi Osaka aseguró que no se siente favorita al título del US Open pese a clasificarse este martes para las semifinales, y a calificó como “una gran amenaza” a su rival en estas instancia, Jennifer Brady.

“No me siento como la favorita. Es raro, pero como no hay fans, no siento nada”, dijo Osaka tras vencer en cuartos de final a la estadounidense Shelby Rogers, compatriota de Brady.

“Siento que voy a jugar un partido contra una jugadora con mucho, mucho talento. Recuerdo haber jugado contra ella y la he visto jugar contra Putinsteva, y sé que es una gran amenaza”, afirmó.

Citó como una de las razones que le han permitido mejorar su juego haber aprendido a gestionar la presión que viene con jugar a nivel profesional.

“Antes, cunado no me estaba yendo muy bien, no estaba aceptando la presión. Al final, el tenis se gana con un par de puntos, los puntos cuando sientes más presión y más nervios. Creo que ahora estoy aceptándolo y divirtiéndome más. Claramente me está yendo bien”, explicó.

Osaka, cuarta cabeza de serie del US Open, se clasificó este martes para las semifinales, donde le espera la local Jennifer Brady, tras imponerse a Shelby Rogers con parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 20 minutos de juego.

Osaka, de 22 años, alcanza las semifinales por segunda vez en los últimos tres años.

La campeona del torneo en 2018 hoy ganó a la estadounidense Rogers, número 93 del mundo, el primero de los cuatro enfrentamientos que han tenido.

Jennifer Brady, de 25 años, alcanzó una plaza en semifinales al vencer horas antes por 6-3 y 6-2 a la kazaja Yulia Putintseva, número 35 del mundo.

Osaka y Brady se enfrentarán por tercera vez. Hasta entonces cada una ha ganado un partido.

El partido entre Osaka y Rogers dejó un dominio completo de la doble campeona de Grand Slam, pues clavó 7 ‘aces’.