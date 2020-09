California tiene otro terrible récord con el incendio más grande de su historia

En la temporada de incendios más devastadora en California emerge un nuevo récord para lamentar: el incendio más grande en tamaño de todos los tiempos en el estado.

El incendio August Complex, en el noroeste del estado, ha rebasado los 471,000 acres, dejando atrás el récord del incendio Mendocino Complex de julio de 2018, el cual devoró más de 459,000 acres.

Right now or within the last few weeks, we've had the #1 (August Complex) #3 (SCU), #4 (LNU), #9 (Elkhorn), #10 (North Complex), #18 (Creek) largest California wildfires burning in our vicinity & other fires such as the Dolan (94k). pic.twitter.com/mVFViUZ40D

De tal forma que en este verano ahora se han registrado el mayor incendio de la historia de California, el tercer mayor (SCU Lightning) y el cuarto mayor (LNU Lightning). Además, el incendio Bear/North Complex superó el miércoles los 250,000 acres en el área del Condado Butte.

El incendio August Complex, causado por relámpagos en el Bosque Nacional Mendocino, se extiende sobre los condados Glenn, Mendocino, Lake, Tehama y Trinity.

Por encontrarse en una región más remota, el incendio ha tenido relativamente muy poco daño humano y de infraestructura: una voluntaria de bomberos murió el 31 de agosto en un accidente vehicular mientras luchaba contra el incendio, y han sido destruidas 26 estructuras según un reporte de Los Angeles Times.

On Sept. 8, 2020, the #GOESWest 🛰️ focused in on the #OregonFires and #CaliforniaFires. We can not only see all the smoke they produce, but by combining Fire Temperature RGB with this GeoColor imagery, we can see the reddish glow of the hot spots where they originate. pic.twitter.com/RIBB5gOELf

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 9, 2020