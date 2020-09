Celia Lora dice que es más fácil posar desnuda que con ropa y niega unirse a Tik Tok por la censura

Entretenimiento

Según comentó la plataforma bajó una sensual fotografía de ella por la exposición de sus senos, y para evitar corajes ha decidido no unirse a dicha red social

Celia Lora conversó recientemente con las cámaras del programa matutino Venga La Alegría en donde admitió que para ella es más fácil posar desnuda que hacerlo completamente vestida.

Según la modelo, cuando le toca posar con ropa siempre está pendiente de cómo se le ve la ropa, si realmente se ajusta bien a su figura. Pero desnuda es más fácil porque ella ya sabe cómo se ve desnuda.

También aseguró que para ella compartir vídeos en Tik Tok es una “estupidez“ y dice que sus compañeros famosos deberían mejor ayudar a los emprendedores mexicanos con sus negocios a través de sus redes sociales, en lugar de estar compartiendo vídeos en dicha plataforma.

Admitió que en algún momento compartió una fotografía en dicha red, pero que ha decidido no hacerlo más porque solo le trajo corajes, ya que bajaron su imagen en menos de cinco minutos, debido a sus senos. “Como es chino de todo te censuran. Así que así estoy bien”.

Celia cuenta que la pandemia la llevó a solidarizarse con aquellos negocios que se han visto afectados por el cierre y lo hace con su imagen a través de sus redes sociales. “Además a mi no me cuesta nada”, dijo la modelo. “Todo mundo cobra, pero yo no”, dijo Celia Lora. “A mi me deja más… muchos me han hecho llorar con sus mensajes… Y a lo mejor uno no sé da cuenta del alcance hasta que te dicen eso”, explicó la celebridad.

La erótica modelo también anunció que posiblemente estará en un nuevo reality en el cual parece que le tocará vivir con cinco hombres, pero de momento esto aún no ha sido confirmado sobre su posible lanzamiento, aunque parece que todo será a través de una aplicación.

Aquí el vídeo con la entrevista, exclusiva de Venga La Alegría.