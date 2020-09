El romántico mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños

View this post on Instagram

Mi amor en vos encontré todo lo que define al AMOR VERDADERO, ese que además de ser paciente y bondadoso como dice en el libro de 1 Corintios… “todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta… “ Porque… “nuestro amor nunca dejará de ser”… SOS el hombre y el papá más increíble del mundo y todo lo que desee para tu vida no es nada comparado con el amor inmenso que ya tiene nuestra familia. SOS mi compañero, mi complemento ideal, mi fortaleza y mi único y perfecto amante 🥰 Te amamos!! Que Dios siga bendiciendo todos tus días!! . My love, in you I found everything that defines TRUE LOVE, that is always patient and kind. As written on Corinthios 1st: "suffers everything, believes everything, expects everything, endures everything", because "our love will never stop". You are the most amazing man and father and everything I wish for you is nothing compared to the immense love that our family already has. You are my partner, my other half, my strength and my one and perfect lover 🥰. We love you!! May God keep on blessing you every day!! @michaelbuble