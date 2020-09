FIFA 21 revela a sus 10 mejores jugadores: Messi y Cristiano encabezan la lista

A pocas semanas de que EA SPORTS lance FIFA 21, la desarrolladora del que es considerado por muchos como el mejor videojuego/emulador de fútbol del momento, reveló el nombre de los 10 jugadores con mejores estadísticas del juego.

Pese a sus problemas con el Barcelona, Lionel Messi encabeza la lista con una calificación de 93, seguido del rompe récords Cristiano Ronaldo con un flamante 92. El videojuego reconoció la espectacular temporada de Robert Lewandoski y lo colocó en el tercer sitio con 91, mismos puntos que tienen Kevin de Bruyne, Neymar y Oblak.

Two of the deadliest in the game. @LFC's dynamic duo both make the top 10!

See the full #FIFARatings Top 10: https://t.co/ZBZK7fgfs5 pic.twitter.com/92fO5I0eOc

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 10, 2020