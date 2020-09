Gobierno de AMLO ironiza por “fórmula mágica” de exsecretarios para frenar contagios de coronavirus

Noticias

Exfuncioarios propusieron un plan de dos meses para frenar los contagios y muertes por COVID-19

MÉXICO – Luego de que seis exsecretarios de Salud urgieran al gobierno del presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador rectificar su estrategia contra la pandemia de coronavirus, ya que es “alarmante” las cifras de contagiados y muertos en el país, y propusieran un plan de dos meses para revirar las cifras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que esa “fórmula mágica” deberían patentarla.

Y es que ayer seis exsecretario de Salud presentaron un plan de dos meses para frenar los contagios y muertes de COVID-19, que ha dejado en el país, más de 69,000 muertos.

Es por eso que López-Gatell dijo que el plan de control en ocho semanas de COVID-19, propuesto por los exscretarios de Salud, debería patentarse, pues actualmente en todos los países del mundo la pandemia sigue activa

“Si hay una fórmula para resolver la pandemia en seis u ocho semanas sería de gran valor; esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo.

“En el mundo entero la pandemia sigue activa. China fue el único país que hasta el momento ha declarado formalmente el final de la epidemia como se dio a conocer ayer. Desafortunadamente lo que hemos visto en todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, es que la epidemia sigue activa; lo estamos viendo ahora en Europa Occidental; los países que iniciaron con la epidemia de manera más temprana, después de China, tienen ahora rebrotes de proporciones semejantes al inicio de la epidemia”, dijo el subsecretario de Salud de México.

En otras latitudes, agregó, como India, el segundo país más poblado del mundo, muy desafortunadamente se tiene la mayor intensidad epidémica, inmediatamente después Estados Unidos.

La prensa nacional publicó que tras concluir que la epidemia de COVID-19 está fuera de control en el País, seis exsecretarios de Salud proponen modificar la estrategia actual y poner en marcha un plan de ocho semanas que incluya la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión.

López-Gatell dijo que desconoce el contenido del documento de los ex Secretarios de Salud, pero aseguró que lo leerá con mucho interés.

Indicó que es alentador que haya gente con iniciativa, pero llama la atención que hasta ahora hayan presentado la propuesta.

“Llama la atención que el tiempo de esa fórmula de seis a ocho semanas…, es más o menos el tiempo que estimamos que de acuerdo a las trayectorias epidémicas se agotará el primer ciclo epidémico.

“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora; no les reclamamos no haberlo presentado antes. A la mejor tienen una fórmula tan innovadora… que no se pudo presentar antes, quizá en marzo cuando empezó la epidemia”.

Dijo que la presentación de este plan fue auspiciada por el partido Movimiento Ciudadano.

“Parece que en la convocatoria del documento participan senadores, militantes de este partido Movimiento Ciudadano.

“No sé si esto tiene que ver con algún tema político; habría que ver si estos ex Secretarios y ex Secretaria tienen alguna vinculación, quizá no tengan ninguna vinculación política ni empresarial, por ejemplo, en la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas”.