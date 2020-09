Incendios en California: Al menos 12 muertos en un desastre que es el doble del tamaño de Delaware

California

Este es un año con un terrible récord: 6 de los 20 incendios forestales más grandes en la historia de California han ocurrido en 2020

Más de 3,1 millones de acres, el doble del tamaño de Delaware, se han quemado en California y 12 personas han muerto en este año como resultado de los incendios forestales que asolan el estado, según un comunicado de prensa del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

En los incendios que están ocurriendo desde agosto, en California se reportó que han muerto al menos 3 personas en el condado de Butte y al menos 12 personas están desaparecidas.

Get the latest on the #wildfires burning in California and what to expect in the next few days. Visit https://t.co/cJ4J6rn4AX for more information. Captioned version available on YouTube: https://t.co/7lOmFYVera pic.twitter.com/BLd5KQ2gVb — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 10, 2020

“La temporada de incendios de este año ha sido un año récord, no solo en la cantidad total de acres quemados, sino que seis de los 20 incendios forestales más grandes en la historia de California han ocurrido en 2020”, informó Cal Fire.

Los incendios han destruido más de 3,900 estructuras.

Al menos 14,000 bomberos luchan contra 29 incendios importantes en todo el estado.

El incendio del complejo de agosto en el condado de Tehama ocupó el primer lugar en la lista de incendios forestales más grandes del estado, con 471,185 acres. Está contenido en un 24%.

Al menos cinco de los incendios más grandes del estado están activos.

Entre los 6 mayores incendios de la historia

El incendio August Complex, en el condado de Tehama en el noroeste del estado, ha rebasado los 471,000 acres, dejando atrás el récord del incendio Mendocino Complex de julio de 2018, el cual devoró más de 459,000 acres y es ya el mayor incendio de la historia del estado. Está contenido al 24%.

Today's view of the large smoke layer along the U.S. Pacific Coast. pic.twitter.com/MfdFgymrFL — CIRA (@CIRA_CSU) September 10, 2020

En el orden de los mayores incendios de la historia de California, según CalFire, 6 de los mayores incendios ocurridos en 2020 están entre los 20 mayores que han ocurrido en el estado:

1 – August Complex

3 – SCU Lightning Complex

4 – LNU Lightning Complex

9 – Elkhorn Fire

10 – North Complex

17 – Creek Fire

The 2020 fire season has been record-breaking, in not only the total amount of acres burned at just over 3 million, but also 6 of the top 20 largest wildfires in California history have occurred this year. pic.twitter.com/CmmhH5wTVX — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 10, 2020

El enorme incendio North Complex, una amalgama de incendios, incluido el incendio Bear, tiene 247,358 acres y está contenido en un 23%. El incendio ocupa el décimo lugar en la lista de incendios forestales más grandes del estado. Tres personas murieron como resultado del incendio, anunció anoche el alguacil del condado de Butte, Kory Honea, y al menos una docena están desaparecidas.

Las evacuaciones causadas por este fuego afectan a partes de las ciudades de Oroville y Paradise, la cual fue seriamente afectada por el incendio Camp en 2018.

El incendio Creek en el centro de California ha quemado 175,893 acres y continúa ardiendo sin control. El incendio destruyó al menos 361 estructuras y amenaza a más de 14,000.

El incendio Bobcat en el Bosque Nacional de Los Ángeles tiene 23,890 acres y los bomberos no tienen contención. El incendio comenzó el domingo y la causa aún está bajo investigación. Las comunidades al pie de las colinas del condado de Los Ángeles, incluidas Pasadena, Duarte y Monrovia, están bajo una advertencia de evacuación.

El incendio de El Dorado, provocado por un percance accidental durante una fiesta de familia este fin de semana, consumió 12,610 acres en el condado de San Bernardino y está contenido en un 23%.