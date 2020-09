Inmigrantes indocumentados en Pennsylvania podrían obtener licencias de conducir

Noticias

De ser aprobada la medida, cerca de 170,000 inmigrantes indocumentados en el estado obtendrían el permiso

Una propuesta de ley ante la Cámara de Representantes de Pennsylvania facilitaría que los indocumentados puedan solicitar licencias de conducir en el estado.

La legislación, impulsada por los representantes demócratas Danilo Burgos, Joseph C. Hohenstein, Sara Innamorato y Christopher M. Rabb, creará una aplicación para no ciudadanos con un exención ya que serían elegibles sin necesidad de contar con número de Seguro Social.

Aunque la identificación indicaría que la licencia fue emitida a una persona que no es ciudadana, fotografías así como otros datos personas no serían divulgadas a las autoridades, a menos que exista una orden judicial a esos fines o por leyes federales.

En caso de que la información sea liberada, el portador de la tarjeta deberá ser informado.

De ser aprobada la medida 2835, cerca de 170,000 inmigrantes indocumentados en el estado podrían obtener licencias de conducir para vehículos no comerciales.

“Desafortunadamente, muchas personas indocumentados no pueden aplicar a licencias de conducir en Pennsylvania porque no tienen número de Seguro Social como es requerido. Como resultado, ellos contribuyen con ingresos e impuestos de venta sin las mismas protecciones y derechos básicos que el resto de nosotros disfrutamos como la habilidad de conducir de manera segura al trabajo, la escuela o las tiendas”, indicó Burgos, según citado por Post Journal.

“Para atender este problema, yo estaré introduciendo legislación para permitir que individuos sin número de Seguro Social apliquen para la licencia de conducir o pesmiso de aprendizaje usando alternativas seguras como el número de identificación del contribuyente (ITIN), una excepción federal por la no emisión federal del Número de Seguro Social por razones religiosas o cualquier combinación de documentos que pruebe confiablemente el nombre del solicitante y su fecha de nacimiento, incluido un pasaporte extranjero válido, documento de identificación consular, o registro certificado del nacimiento del individuo, casamiento, adopción o divorcio”, agregó el legislador.

Actualmente, 15 estados y el Distrito de Columbia han aprobado licencias de conducir para inmigrantes indocumentados.

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Utah, Vermont y Washington emiten licencias de manejo a este sector si el aplicante provee cierta documentación como certificado de nacimiento, pasaporte extranjero, tarjeta consular y evidencia de residencia en el estado.