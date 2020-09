Multarán con $50 a los usuarios del Subway de la Gran Manzana que no usen una máscara

Nueva York

La medida la anunció el gobernador Cuomo para obligar a que todos cumplan con la norma que busca frenar contagios de coronavirus

A pesar de que la mayoría de los pasajeros de los autobuses y Subway en la Gran Manzana están cumpliendo con la norma de usar máscaras para evitar los contagios de coronavirus, todavía se sigue viendo a algunos que rehúsan ponerse un tapaboca. Pero a partir del próximo lunes, esas personas serán sancionadas con una multa de $50 dólares.

Así lo anunció este jueves al gobernador Andrew Cuomo y los altos ejecutivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), quienes indicaron que aunque la norma de usar máscaras es obligatoria en todas las instalaciones del transporte público, principalmente en el interior de autobuses y vagones del metro, aproximadamente un 10% de los pasajeros no la está respetando.

“Le dije a la MTA: ‘Tienen que idear un plan para reforzar la aplicación de la norma para las personas que no usan máscaras’ ”, dijo Cuomo durante una rueda de prensa telefónica con periodistas este jueves, agregando que esto solo afectará “a ese puñado de personas que no cumplen la norma”.

En la misma conferencia, los directivos de la MTA aseguraron que la tasa de cumplimiento era alta, de más del 90%, pero reconocieron que era necesario asegurarse que se respetara por el 100% de los usuarios

“Incluso si solo hay una o dos personas en el sistema, no tienen derecho a poner en peligro a nadie más y, francamente, no tienen derecho a asustar a nadie y obligar a esa persona a alejarse del sistema por miedo”, dijo la presidenta interina de la New York City Transit Sarah Feinberg.

Un reciente sondeo realizado en el sistema de transporte público de la Gran Manzana también demostró que de los que sí están cumpliendo la norma, aproximadamente un 15% están usando la máscaras de manera incorrecta, al dejar la nariz por fuera o solo tapándose la nariz y dejando al descubierto la boca.

Ahora con las nuevas multas, las autoridades de transporte esperan que todos los usuarios actúen por igual. “Será reconfortante para otros pasajeros que sí siguen las reglas, el ver que el uso de máscaras es obligatorio”, dijo el presidente de la MTA, Pat Foye. “Es una cuestión de respeto hacia los otros pasajeros y los empleados del transporte”.

Los funcionarios de la MTA insistieron que la imposición de estas multas, que se aplicarán también en los sistemas de trenes de los suburbios como el Long Island Railroad y el Metro-North, definitivamente aumentará el cumplimiento de la norma y hará que todos los pasajeros se sientan más cómodos, algo que ser dará mientras se continúa registrando un aumento en el número de usuarios en el Subway y autobuses a medidas que se está normalizando la actividad económica en la ciudad .

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 la MTA implementó un plan para evitar los contagios en el sistema que incluye tener a disposición de los pasajeros máscaras gratis en las estaciones, y hasta ahora se han repartido más de 4 millones.

Nueva regla sobre máscaras: