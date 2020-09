Oribe Peralta defiende a JJ Macías y le manda mensaje a sus críticos

View this post on Instagram

Si algo he aprendido en mis 20 años de vida, es que uno no alcanza el éxito, sin haber fallado muchas veces antes, no llegue a ser el centro delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando, y huyendo del fracaso, la única manera de responder ante una falla, es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad, y no estoy hablando solo de fútbol, sino en la vida en general; uno no debe aferrarse a los contratiempos o adeversidades, ni a lo que los demás digan o piensen, no puedes dejar que eso te tire, tienes que trabajar y confiar en el plan y la meta, por la que estas dispuesto a luchar hasta el final, yo no conozco a nadie exitoso, que nunca haya fallado, el éxito no existe sin el fracaso, para triunfar, hay que fallar, son dos caras de la misma moneda. Si eres un niño o adolescente que tienes una meta o un sueño, no dejes que un mal momento o un contratiempo te frene, muchas veces te dirán que no eres lo suficientemente bueno, que es una mala idea, o que es muy difícil, pero si tú te concentras, trabajas y estás dispuesto a dar tu todo, más veces encontrarás el éxito que el fracaso, porque al final del día la vida no se trata de que tan fuerte puedas golpear, sino de que tan fuerte puedan golpearte y seguir adelante.