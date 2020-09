Así de espectacular se ve la Laguna Colorada de Bolivia desde el espacio

View this post on Instagram

Какая удивительная наша планета! 👀🌍 Так выглядит одно из самых уникальных озёр в мире – Лагуна-Колорадо, фотографию которой сделал космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский (@sergeyiss) с борта Международной космической станции. Мелкое соленое озеро (ещё известное, как «красная лагуна») расположено в юго-западной части Боливии, недалеко от границы с Чили. Красный цвет воды обусловлен осадочными породами, а также пигментацией некоторых произрастающих там водорослей. . . What an amazing planet we have! 👀🌍 One of the world's most unique lakes – Laguna Colorada. Also known as the red lagoon, the shallow salt lake lies in southwest Bolivia, on the border of Chile. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy(@sergeyiss). The amazing red coloration is caused by red sediments and algae in the water. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #ЛагунаКолорадо #LagunaColorada #Боливия #Bolivia