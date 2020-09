Lalo Mora regresa a su casa tras permanecer 24 días hospitalizado por COVID-19

View this post on Instagram

Buenas tardes mi gente, hasta hoy El Rey 👑sigue bien Gracias a Dios todavía con efectos de la sedación pero tenemos toda la fe en nuestro señor que ya no tarde en despertar y decirnos unas palabras como todos los que lo queremos lo esperamos , seguimos en oración , gracias infinitas a tod@s 🙏🏻 #Yaqueremosverte #ElRey #MiMejorAmigo