Lucid Motors utiliza debut del Air para revelar un nuevo SUV eléctrico

Lucid Motors finalmente dio a conocer su sedán de lujo eléctrico Air. Este causo una gran impresión, pero el fabricante aprovecho el momento para que mostrar imágenes bastante decente del próximo vehículo de la compañía.

Un SUV totalmente eléctrico vendrá por parte de la marca con el sedan totalmente eléctrico más rápido.

Hace dos días, vimos una imagen, cortesía de la cuenta de Twitter de Lucid, que muestra solo una esquina de la SUV y de fondo el sedán Air.

How would Lucid reimagine the SUV? Tune in to the Dream Ahead experience on 9.9, where we will introduce Lucid and reveal the production Lucid Air – and perhaps a special preview of the future. RSVP now. https://t.co/r7usX1m2vM pic.twitter.com/hEWkXr5kmb

— Lucid Motors (@LucidMotors) September 4, 2020