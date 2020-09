Sin compasión: comentarista millonario cuestiona liderazgo del quarterback de los Cowboys por revelar depresión

El 10 de septiembre es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Lamentablemente, en una fecha en la que se busca generar conciencia y apertura respecto a la terrible enfermedad de la depresión, un popular comentarista estadounidense de deportes hizo el mayor ruido con negativas declaraciones acerca de Dak Prescott.

El quarterback estrella de los Dallas Cowboys recientemente admitió en una entrevista haber sufrido de depresión hace algunos meses debido a la pandemia del coronavirus y la muerte de su hermano Jace el pasado abril.

Más tarde se supo que Jace Prescott se suicidó a los 31 años de edad posiblemente afectado por la muerte de la madre de ellos en 2013 a consecuencia de cáncer.

Skip Bayless, quien de acuerdo a reportes gana más de $6 millones de dólares al año como comentarista de FOX Sports y quien tiene casi 3 millones de seguidores de Twitter, dijo el jueves que Prescott se equivocó al mostrar vulnerabilidad y cuestionó el liderazgo del quarterback.

“Cuando se trata del quarterback de un equipo de la NFL… es la más alta posición de liderazgo en los deportes”, dijo Bayless, de 68 años de edad. “Estás al comando de muchos hombres jóvenes y algunos mayores. Todos están esperando que seas su CEO, que estés a cargo del equipo, y por esa razón no tengo simpatía por él al decir en público: ‘Me deprimí. Sufrí de depresión al principio de la pandemia al punto de que no pude ir a hacer ejercicio’. Miren, él es el quarterback del Equipo de América”.

Being someone in the Army I know how mental health can affect people. No matter the situation to try and make light of depression is absolutely disgusting. I find it more manly to open up about that type of stuff and show you are human. #SkipBayless

pic.twitter.com/P97cvt1H4k

— Tyler Farley (@DCsJoker) September 10, 2020