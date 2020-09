África Zavala revela qué ha sido lo más complicado que ha vivido tras convertirse en mamá

Entretenimiento

La actriz compartió algunos detalles de la maternidad, asegurando que se encuentra ojerosa y cansada, pero feliz

El pasado 13 de agosto, África Zavala dio la bienvenida a su primer hijo y a casi un mes de convertirse en mamá, revela algunos detalles de esta maravillosa etapa que vive junto a su pareja, el actor León Peraza.

Por medio de una entrevista para el programa ‘Hoy’, la actriz reveló que todos los días está aprendiendo cosas nuevas y aunque no ha sido nada fácil, tomó la decisión de alimentar al bebé con leche materna, ya que está convencida de que es la mejor opción para que crezca sano:

“Estoy a favor de amamantar a mi bebé, eso es lo que estoy haciendo. Hay muchas cosas que no sabía, no es tan fácil, pero es lo mejor que uno puede hacer por su bebito, así que vamos aprendiendo y tratando de hacer lo mejor para él“, dijo.

Además de estrenarse como mamá, África también está experimentando una conexión especial con el padre de su hijo, por lo que aseguró se encuentra más enamorada que nunca:

“Leoncito bebé lo ama, cuando se lo pone en el pecho se tranquiliza, sabe que es su papá y yo feliz de haber escogido a ese papá tan amoroso, además lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo vamos a tener toda la vida, estoy muy contenta y cada vez más enamorada de él, y bueno viviendo los dos felices esta etapa”, explicó orgullosa durante la entrevista a distancia

En cuanto a la esbelta figura que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, aseguro que se está cuidando, y aunque sabe que todo volverá a su lugar, únicamente evita los azucares:

“La figura la iré recuperando poco a poco, pero me estoy cuidando con la dieta. Ahorita en la cuarentena es súper importante hacer dieta, obviamente tengo que estar súper nutrida, solamente quito el azúcar, el refresco que de nada le sirve al bebé porque estoy amamantando”, explicó Zavala.

Asimismo, compartió qué no todo ha sido felicidad, ya que ha vivido algunas complicaciones desde que se convirtió en mamá:

“Lo más difícil en esta etapa ha sido la recuperación, el no dormir, no duermo nada, Leoncito está pegado a mi todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Eso ha sido. Todas las mamás te dicen siempre: ‘Duerme porque después no vas a dormir’, ahora lo entiendo, pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten”, finalizó.

El pequeño León nació con un peso de 3 kilos 200 gramos y midió 50 centímetros, según reveló la estrella de televisión, quien se mostró orgullosa porque su hijo también recibió una excelente calificación, lo que dejó claro que trajo al mundo a un bebé sano.