Ascienden a 20 las muertes por los incendios que asolan California

California

El desastre que sufre California alcanza proporciones inmensas: al menos 20 muertos y 10 desaparecidos, miles de estructuras destruidas y más de 3.1 millones de acres quemados

Los incendios forestales que han ocurrido en California en 2020 ya han causado al menos 20 muertes, decenas de miles de estructuras destruidas y más de 3,1 millones de acres quemados, la mayor cantidad registrada en un solo año, informa el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CalFire).

3,154,107 Acres quemados

7.718 Incendios forestales

20 Muertes. Pérdidas de vidas confirmadas

6,303 Estructuras dañadas o destruidas

Entre los incendios recientes, la pérdida de vidas mayor ha ocurrido en el incendio North Complex cerca de Oroville en el condado de Butte, al que hasta ahora se le atribuyen 10 muertes, lo que lo coloca entre los incendios forestales más letales en la historia del estado, según CalFire.

Se ha reportado la desaparición de otras 16 personas en el área del incendio North Complex, que ha quemado más de 252,000 acres y estaba contenido en un 23% hasta el viernes por la mañana.

Steve Kaufmann, un portavoz del equipo de respuesta al fuego, dijo el jueves que 2,000 estructuras han sido destruidas o dañadas, aunque ese número puede aumentar después de que las cuadrillas evalúen más el área, informó Los Angeles Times.

“En total, ha habido 20 muertes en esta serie de incendios que han estado ardiendo desde el 15 de agosto”, dijo el portavoz de Cal Fire, Daniel Berlant, y calificó el número de víctimas como “una pérdida muy, muy triste y trágica para todos los californianos”.

Las autoridades también vieron un mayor crecimiento del monstruoso incendio del Complejo de Agosto (August Complex), que ya es el más grande en la historia del estado. Ese incendio ahora ha quemado más de 491,000 acres en un área remota en y alrededor del condado de Tehama.

Contiguo al norte está el fuego Elkhorn, que arde en los bosques nacionales de Mendocino, Shasta-Trinity y Six Rivers y ha carbonizado 255,309 acres.

Durante un tiempo, los reportes en línea habían combinado las estadísticas de incendios de Elkhorn con el compuesto de incendios de August Complex, lo que resultó en una fusión gigantesca que figura en más de 746,000 acres, ardiendo en 5 condados: condado de Glenn, condado de Mendocino, condado de Lake, condado de Tehama y condado de Trinity. .

Aunque Elkhorn Fire y August Complex Fire realmente se tocan, se trazó una línea divisoria para permitir que los equipos de incidentes separados se concentren en sus áreas de incendio individuales.

El alcance de la temporada de incendios de este año ha sido histórico y espantoso. Seis de los 20 incendios forestales más grandes del estado comenzaron en el último mes, según Cal Fire.

The 2020 fire season has been record-breaking, in not only the total amount of acres burned at just over 3 million, but also 6 of the top 20 largest wildfires in California history have occurred this year. pic.twitter.com/CmmhH5wTVX — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 10, 2020

“Este no es un debate intelectual. Esto no es sobre ideología. La prueba está ante nuestros ojos. Los impactos del cambio climático simplemente no pueden negarse”, dijo el viernes el gobernador Gavin Newsom mientras inspeccionaba los daños en el área de Oroville.

This isn’t an intellectual debate. This isn’t about ideology. The proof is right in front of our eyes. The impacts of climate change simply cannot be denied.@NBCNightlyNews pic.twitter.com/gohbZ67Fyb — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 12, 2020

A medida que mejoran las condiciones climáticas, los bomberos continúan ganando terreno en los numerosos incendios forestales que comenzaron hace tres semanas. Pero también advierten que la temporada de incendios en California realmente tuvo un inicio temprano y aun quedan meses de alto riesgo de incendios por delante.

Más de 14,800 bomberos permanecen en los 28 incendios forestales importantes que arden en California. Aunque ayer se produjeron 24 nuevos incendios, las cuadrillas sofocaron la mayoría de ellos.