El esposo de Adamari López, Toni Costa, revela que tiene una fractura en el pie

Entretenimiento

El bailarín tendrá que guardar reposo por varias semanas para poder recuperarse por completo

Desde hace ya varias semanas Toni Costa realiza sesiones en vivo de zumba y rutinas de ejercicio para mantener activos a sus seguidores en medio de esta cuarentena por coronavirus y aunque diariamente son miles de personas las que se le unen, ahora será él quien tendrá que abandonarlas por un tiempo, pues tiene un serio problema con una de sus piernas.

A través de sus Instagram Stories, el español reveló que ya tiene años con dolores en el lado derecho de su cuerpo y tras haberse realizado unos estudios se concluyó que tiene una fractura que no ha soldado por completo debido al constante movimiento al que está acostumbrado, por lo que ahora está obligado a tomar reposo.

“Bueno, pues anoche me hice una resonancia magnética del pie derecho porque tengo molestias hace años y en la última clase que di se me inflamó. Entonces me dijeron que tengo una fractura crónica y que tengo que estar en reposo durante tres semanas y me dicen que esa es la única manera en la que se cura esto”, dijo Toni al mismo tiempo que mostró una bota ortopédica que deberá usar.

En otros temas, el galán de Adamari López se ha encargado de presumir en sus redes sociales que su pequeña hija Alaïa es toda una deportista, pues además de continuar con las lecciones de equitación y natación que llevaba desde hace años, ahora la niña está tomando clases de tenis y de golf y ha demostrado que es bastante buena.