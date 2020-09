Estados Unidos deporta a 8 mil 800 niños migrantes no acompañados en frontera.

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, COVID–19 unos 8 mil 800 niños migrantes no acompañados han sido expulsados de los Estados Unidos, informaron autoridades del gobierno encabezado por Donald Trump.

A decir de cifras de la administración estadounidense, la situación del gran número de deportaciones abarca desde marzo de este año, fecha en que la crisis por la pandemia se comenzó a agravar, informó AFP.

The Trump administration admitted in a court declaration from a top Border Patrol official yesterday it has, using COVID as justification, immediately expelled 8,800 unaccompanied kids here at the border, otherwise forbidden under an anti-trafficking law. pic.twitter.com/22xxw6fJgi

— Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) September 12, 2020