Newsom con dedicatoria a Trump: “Esta es una maldita emergencia de clima”

Donald Trump anunció que visitará California el lunes para ser informado presencialmente acerca de los incendios que han devastado gran parte del estado. La visita del Presidente será a McClellan Park en el Condado Sacramento.

“El Presidente continúa apoyando a aquellos que están luchando con los incendios en una respuesta de emergencia ejecutada localmente, manejada a nivel estatal y apoyada a nivel federal”, dijo el comunicado de un vocero de la Casa Blanca.

El viernes, el gobernador Gavin Newsom visitó una zona devastada por un incendio en Oroville, al norte de California, y allí señaló al gobierno de Trump respecto al tema del cambio climático.

“La gente que quiere dar marcha atrás con los estándares de emisiones vehiculares para que así puedan gastar más dinero y producir más emisiones de gases invernaderos, y crear más de lo que ustedes ven a mi alrededor… es algo que está más allá de la comprensión”, dijo.

Newsom agregó: “Esta es una maldita emergencia de clima. Esto es real y está sucediendo”.

The 2020 fire season has been record-breaking, in not only the total amount of acres burned at just over 3 million, but also 6 of the top 20 largest wildfires in California history have occurred this year. pic.twitter.com/CmmhH5wTVX

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 10, 2020