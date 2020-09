Reclusos que luchan contra incendios en California podrán optar por empleos de bomberos tras cumplir sanciones

El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley el viernes por la tarde para reformar el programa de bomberos reclusos de California.

“A los reclusos que han estado en primera línea, luchando contra incendios históricos, no se les debe negar el derecho a convertirse más tarde en bomberos profesionales”, dijo el gobernador Newsom en Twitter después de promulgar el proyecto de ley de la asamblea.

CA’s inmate firefighter program is decades-old and has long needed reform.

Inmates who have stood on the frontlines, battling historic fires should not be denied the right to later become a professional firefighter.

Today, I signed #AB2147 that will fix that. pic.twitter.com/15GJ7Gijt7

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 11, 2020