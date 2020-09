Alfredo Talavera confiesa que no sabía atajar y terminó siendo portero por casualidad

Deportes

El arquero de UNAM llegó a la portería por accidente

Después de 11 años defendiendo la playera de los Diablos del Toluca, el portero veterano Alfredo Talavera fichó con los Pumas para el Guard1anes 2020 y en diez partidos ha mostrado que aún tiene calidad, pues solo ha recibido 8 goles, colocándose así como el tercer portero menos goleado del torneo.

El arquero canterano de las Chivas de Guadalajara, ha sido llamado constantemente a la selección nacional desde 2011, donde se ha afianzado como el tercer portero. Sin embargo, la historia de ‘Tala’ en el fútbol profesional pudo ser distinta, pues él no era portero. Así lo reveló en una entrevista para los Pumas.

“Yo no era portero, era delantero. Un día el portero se lastima el codo, como a mí me gustaba hacer de todo con tal de aportar al equipo, me tenía que poner yo porque sentía que la carga tenía que venir sobre mí, tenía que echarme el equipo al hombro y me puse de portero, me dijeron que lo hice muy bien pero no tenía idea de cómo ser portero” reveló Talavera.

