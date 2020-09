Giselle Blondet sexy en bikin blanco

View this post on Instagram

A mis 56 años he aprendido que la vida hay que disfrutarla al máximo compartiendo lo más que podamos con nuestros seres queridos. He aprendido que lo más importante es lo que piensas de ti misma y que tus decisiones no pueden estar basadas en lo que piensen los demás, He aprendido que no podemos complacer a todo el mundo y que alguien siempre tendrá una opinión que a lo mejor no podrá expresar de una manera compasiva. Soy como tú, perfectamente imperfecta! 💕 Todos los días trabajo un poco más para sentirme más segura, para aceptarme y amarme tal como soy,, para darle prioridad a las cosas que llenan mi alma y enriquecen mi espíritu. Sigo soñando y cumpliendo metas. He aceptado oportunidades que jamás pensé traerían tanta felicidad a mi vida . Ahora puedo gozar a mi nieta Sophia y me encanta saber que tengo mas libertad de tiempo para compartir con mis hijos y con mi amor. Lo mejor es que en en estos tiempos de locura que estamos viviendo yo me siento bendecida! #tengo56yque #selflove #amorpropio #amolavida #weekendmood #loveyourself #nuevasoportunidades #trabajadesdecasa #amonifamilia #negociopropio #miami #vitaminsea #perfectlyimperfect #perfectamenteimperfecta #laregladeorodelosnegocios #grantcardone #monat