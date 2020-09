Horóscopo de El Niño Prodigio 13 de septiembre de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Te sientes fuera de eje, trata de equilibrarte por ti y por los demás. Controla tus reacciones desafortunadas y aquieta tus impulsos de enojarte sin un motivo que lo justifique. Así tus pensamientos serán positivos.

04/20 – 05/20

Tienes que bajar más a la realidad. Asume las responsabilidades que te corresponden con tus seres queridos y con tu trabajo actual. No esperes que alguien mágico traiga la solución a la puerta de tu casa.

05/21 – 06/20

Tienes que relajarte y vivir con base a tus convicciones y valores. Aléjate del conflicto que no te incumbe y sé feliz. Lleva con encanto tu propio estilo de vida. No estés pendiente de la moda y mímate porque eso es lo que necesitas.

6/21 – 7/20

Aprende a manejar tus finanzas y a ahorrar lo que puedas sin privarte de lo que te gusta. Si aprendes a guardar para esos gastos imprevistos, yo te aseguro que estarás tranquilo, una reserva de dinero te será útil.

07/21 – 08/21

Uno de tus amigos estimulará tus deseos de estudiar para que seas mejor en lo que haces, nunca está de más capacitarte en lo que ya has estudiado. Escucha sus razones y prueba, verás que te agradará y luego se lo agradecerás.

08/22 – 09/22

Siempre recuerda que se cosecha lo que uno siembra y tú te has dedicado a hacer el bien y guiar a los demás como es debido. Muy pronto te llegará tu premio. Las buenas acciones son recompensadas. ¡Te lo aseguro!

09/23 – 10/22

Te sientes apoyado por la vida que te brinda experiencias lindas en este momento. Aprovecha tu inteligencia para planear tu futuro y concretar tus planes. Los astros te estimulan para hacer viajes largos. ¡Anímate!

10/23 – 11/22

Tu mente está puesta en las responsabilidades que te genera tu profesión. En el trabajo, di no a lo que no te conviene, y sí a lo que te favorece. Supera las dudas de una vez y vencerás al que no desea tu avance.

11/23 – 12/20

Vivirás con plenitud lo que te mereces, lo que con esfuerzo y voluntad has logrado. La popularidad te espera para llevarte hacia el éxito. Es una buena etapa donde experimentarás más disfrute y menos discordias.

12/21 – 01/19

Deja pasar la tormenta y limítate a observar. A veces, hay que poner un poco de distancia para ver lo que hay más allá. Permite que fluyan las cosas, de nada te servirá imponer tu voluntad para lograr lo que deseas.

01/20 – 02/18

Los problemas amorosos se están disipando. El amor te ha puesto a prueba últimamente, pero éste es el momento de recuperar el terreno perdido. Si estás en pareja, todo te irá mejor y si estás superando una ruptura, por fin hallarás alivio.

02/19 – 03/20

Aunque pareces fuerte y con una personalidad imponente, tus molestias reflejan tu sensibilidad y los demás lo notan. No dejes de dar a tu físico los cuidados que necesita para rendir al máximo. No permitas que baje tu energía.

