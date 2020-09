Naufragio colombiano en el Tour de Francia

Deportes

Soló Urán y "Superman" tiene posibilidad es de subirse al podio

Rigoberto Urán y Miguel Ángel “Supermán” López sobrevivieron al naufragio colombiano en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, con meta en el Grand Colombier, que se llevó por delante las aspiraciones de Egan Bernal, defensor del título, y de Nairo Quintana.

Frente al poderío de los eslovenos Primoz Roglic y Tadje Pogacar, que cruzaron la meta en solitario y que dominan la general, solo López y Urán aguantaron y mantienen opciones de subir al podio de París.

La debacle fue mayor para quien más expectativas traía, el defensor del título, que se dejó más de 7 minutos en la meta, que cruzó con gestos de impotencia y con la constatación de que el sueño de volver al podio de París ya “no es una opción”.

“He perdido tres años de mi vida”, dijo el de Zapaquirá, de 23 años, que reconocía que su cuerpo no respondía a la exigencia de la carrera y que ahora tendrá que buscar otros objetivos.

El jefe de filas del Ineos sucumbió al tren infernal que impuso el equipo Jumbo del esloveno Primoz Roglic, que se ha colado en el papel que en la última década venía interpretando la formación británica.

En las duras rampas del Grand Colombier, en el macizo del Jura, quedó enterrado el intento de Bernal de encadenar su segundo Tour consecutivo.

Elevado a la categoría de único líder del Ineos, que apostó por no traer al Tour a los británicos Chris Froome y Geraint Thomas, Bernal no estuvo al nivel de la pasada edición y aunque queda una semana por delante con mucha montaña, reconoció que no se siente capaz de rivalizar con los dos eslovenos.

En las mismas rampas que Bernal se descolgó Quintana, quien sin embargo tuvo más arrestos en la subida y, ayudado por su compañero Warren Barguil, limitó las pérdidas a 3’50’’.

El boyacano se resintió de las consecuencias de la caída que sufrió en la decimotercera etapa y aseguró que limitó las pérdidas gracias a su “orgullo” y al equipo, en particular el francés Warren Barguil.

Quintana señaló que ahora tratará de recuperarse para “acabar lo más alto posible” y poder terminar por cuarta vez en el podio, del que ahora le separan 3’34’’.

Al podio provisional se subió Urán, que también sabe lo que es mirar desde su altura los Campos Elíseos de París, tras el segundo puesto que firmó en 2017.