Ofrecen recompensa de $100,000 por hombre que disparó a dos agentes del sheriff de LA

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) ofreció este domingo una recompensa de $100,000 dólares a aquellas personas que faciliten información que conduzca al arresto y condena del sospechoso de disparar a dos de sus agentes en Compton, California.

El video de una cámara de seguridad que publicó el Departamento del Sheriff muestra a una persona caminando hacia el lado del pasajero de un vehículo de la patrulla que estaba estacionado. Acto seguido, el sospechoso abre fuego y escapa.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

El ataque tuvo lugar alrededor de las siete de la tarde del sábado 12 de septiembre frente a la estación de metro Blue Line en el número 275 de N. Willowbrook Ave., tal y como informó LASD.

El sheriff angelino, Alex Villanueva, identificó a sus agentes como una mujer de 31 años y un hombre de 24 que prestaron juramento hace 14 meses y que trabajaban en la oficina de tránsito del departamento.

Al menos uno de ellos recibió un disparo en la cara y otro en la cabeza, según dijeron las autoridades a Los Angeles Times. Ambos se encuentran en estado crítico.

Los dos agentes se sometieron a una cirugía en el Centro Médico St. Francis en Lynwood. Hasta ahí llegó un pequeño grupo de manifestantes horas después del tiroteo y se produjo una tensa confrontación entre ellos y los agentes del sheriff que vigilaban la entrada del hospital.

La noche acabó con un manifestante y una reportera detenidas después de que el departamento declarara asamblea ilegal.

A tense situation developing in Lynwood as a handful of protesters on sidewalk shout at deputies outside St. Francis medical center where 2 deputies are recovering from surgery after being shot tonight in Compton pic.twitter.com/wwpcnVFvOI

— Josie Huang (@josie_huang) September 13, 2020