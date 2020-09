Pau Gasol llamará a su recién nacida Gianna, en honor a la hija fallecida de Kobe Bryant

Han pasado casi ocho meses del lamentable accidente aéreo en el que Kobe Bryant, su hija Gianna y otros pasajeros perdieron la vida y el recuerdo de Kobe está más vigente que nunca.

A lo largo de estos meses, el mundo le ha rendido diversos homenajes a Black Mamba, como murales o salir en la portada de un videojuego. Sin embargo, ninguno se compara al que hará Pau Gasol, pues el basquetbolista se convirtió en padre este domingo y nombrará a su recién nacida Gianna, en honor a la hija fallecida de Kobe.

Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol 😍, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ❤️👨‍👩‍👧 #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz

— Pau Gasol (@paugasol) September 13, 2020