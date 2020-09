VIDEO: Adicto se abalanza contra niña de cuatro años y la toma del cuello

Noticias

Aunque se creía que la quería robar lo que en verdad buscaba hacer era mucho peor...

Un hombre intentó agredir a una niña de cuatro años frente a su madre mientras comían en un restaurante en Florida, Roodepoort en Gauteng, Sudáfrica.

En las escenas se puede ver al sujeto saltando una cerca para intentar agarrar a la pequeña, que estaba sentada en una mesa con su madre en la terraza. Afortunadamente, había un par de héroes sin capa sentados en las mesas cercanas, quienes junto al personal de seguridad, liberaron a la menor del agresor y lo mantuvieron en el suelo para que no pudiera escapar.

A kidnapping attempt in Northcliff. Be vigilant people! pic.twitter.com/4TGOLR1hjC — Gavin Carter (@GavinCarter83) September 11, 2020

Según la policía de Gauteng, el incidente supuestamente tuvo lugar a plena luz del día dentro de una pizzería la madre estaba sentada con su hija cuando un desconocido llegó y agarró a la niña por el cuello como si quisiera llevársela. La madre y la niña gritaron, pero con la ayuda de las personas ahí presentes, el atacante fue detenido.

El sospechoso, de 24 años, fue arrestado e incluso ya compareció en el Tribunal de Primera Instancia de Roodepoort según medios locales

Aunque algunos medios lo calificaron como un intento de robo de la menor, a decir de autoridades lo que en realidad pasó fue el desenlace de un incidente que comenzó en la calle antes de que llegaran a la pizzería y el cual no fue capturado por la cámara, pues a decir de testigos, el agresor caminaba por la calle golpeando autos y luego empezó a correr hacia la niña. No parecía que estuviera tratando de llevársela, si no realmente buscaba lastimarla.

El sospechoso supuestamente afirmó después que hay otros como él y que estaba operando para un sindicato dirigido por extranjeros de otro país africano, sin embargo las autoridades lo calificaron como un “drogadicto conocido en el barrio“.

Incluso en julio pasado, el sospechoso había sido reportado como desaparecido durante unos días. Los carteles que pedían informes sobre su paradero se compartieron hasta que lo encontraron días después.

También te puede interesar:

Sicarios ahorcan a familia completa; niña entre las víctimas // VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

Narcos amenazan a doctores por coronavirus // Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello