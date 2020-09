En medio del llanto, exesposa de Xavier Ortiz cuenta cómo le dijo a su hijo que su padre había muerto

Entretenimiento

"Yo hablé con un psicólogo. No sabía cómo decírselo", dijo Carissa De León es de Xavier Ortiz

Los misterios están comenzando a rodear la muerte del ex integrante de Garibaldi, Xavier Ortiz, quien se quitó la vida aparentemente por problemas económicos y falta de trabajo. Sin embargo, integrantes de la familia de Xavier andan buscando más a fondo “la verdadera causa”, pues el hermano asegura que posiblemente puede haber recibido una llamada que detonara la decisión.

El hecho es que Carissa De León, exesposa de Xavier, contó en una entrevista online a nuestros amigos de Univision cómo fue que le dijo a su hijo que su padre ya no estaría en el plano terrenal.

“Yo hablé con un psicólogo porque no sabía cómo decírselo. Me dijo que le dijera la verdad pero la verdad no tiene por qué ser cruel. Le compramos veladoras, le pusimos música de sanación y fotos boca abajo de él y su papá. Las íbamos volteando e íbamos diciendo todas las cosas que nos gustaban de su papá… llegó un punto que él dijo ¿Ya no va estar mi papá? y fue cuando le expliqué que su papá había tenido un dolor muy grande en su corazón y ya no quería vivir, pero sólo se murió su cuerpo… “.

Éstas fueron algunas de las palabras que dijo Carissa de cómo fue el momento justo en que le dio la noticia a us hijito de 8 años y además hizo énfasis en que no le gustaría que nadie ni en la escuela, ni en ningún lugar le dijeran nada sobre su padre por respeto a que es un menor de edad.

No hay duda que la desaparición física de Xavier Ortiz representa un dolor muy profundo y una herida que será difícil de cerrar en esta familia. Aquí les dejamos el video completo para que lo vean.