¿Miedo? Miguel Herrera ya anda de llorón por jugar tres clásicos seguidos

El entrenador del América reventó a la FMF por la organización del calendario

El América tiene un calendario muy difícil en las próximas cuatro semanas, puesto que jugará sus tres clásicos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, además de enfrentar a León que se encuentra peleando en lo alto de la tabla.

Esta situación preocupa y enoja al técnico de las Águilas, Miguel Herrera, quien reventó en contra de la Federación Mexicana de Futbol por realizar el calendario de esta manera, ya que no dejan margen de error para él ni para su equipo.

“Vienen tres clásicos seguidos y no me gusta porque en la Federación no se dan cuenta, son tres clásicos para un solo equipo, solo un equipo tiene tres clásicos, el América. Con tres partidos cualquier técnico se puede ir y a lo mejor ganas el sábado y en tres partidos te vas a cuarto y la gente ya te quiere correr, porque son clásicos y no se pueden perder, está de por medio el orgullo” , comentó el “Piojo” en entrevista para “Los Más Grandes MX” a partir del minuto 50 del video.

Miguel Herrera hizo un comparativo con sus rivales y resaltó que América es el único equipo de la Liga MX que juega tres clásicos, por lo que deberían de pensar mejor a la hora de organizar la temporada, ya que este tipo de situaciones ponen en riesgo su trabajo.

“No puede la Federación poner tres partidos porque Chivas después juega con otro equipo y tiene otro clásico con Atlas y se acabó. Pumas juega contra América y es el único clásico que tiene. Cruz Azul tiene un clásico, contra el América. No te pueden poner tres partidos con un alto de presión en un equipo que siempre vive bajo presión de esa forma, son partidos que pueden quitar y poner técnicos“, apuntó.

El “Piojo” ha sido muy criticado por la afición americanista que no está de acuerdo con su planteamiento y el nivel que ha mostrado el equipo a pesar de mantenerse en los primeros cuatro lugares de la clasificación general y en cada partido hacen tendencia el #FueraPiojo, que aunque el técnico ha expresado que es un tema que lo tiene sin cuidado, parece que en realidad sí le preocupa perder su puesto.

