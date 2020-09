Muere niño de 5 años durante celebración de boda en Chicago

El pasado 4 de septiembre se suscitó una terrible tragedia en uno de los salones del hotel Drake, en Oak Brook, Chicago, en donde un lamentable accidente ocurrido durante una boda le arrebató la vida a un niño de 5 años.

De acuerdo a la información otorgada por la policía local, el menor identificado como Luca Berlingerio había acudido junto con sus padres a la boda de unos familiares. En la fiesta, el menor se puso a jugar con otros niños, cerca de una gran mesa con tapa de granito, la cual estaba colocada contra el respaldo de un sofá.

A five-year-old boy tragically died at a wedding reception after a granite tabletop fell onto his head.

The devastating incident occurred in The Drake Hotel on North York Road in Oak Brook at around 10 pm last Friday, Daily Mail reveals. #LucaBerlingerio https://t.co/Ys5Br1sRiF pic.twitter.com/DKK7o09f1u

— This is Malawi (@ThisIsMalawi) September 11, 2020