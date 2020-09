Bomberos pierden avance en el incendio Bobcat Fire de Los Ángeles y éste se expande peligrosamente

California

El incendio que amenaza al observatorio de Mt. Wilson, creció durante la noche y los bomberos perdieron los avances logrados en la contención, que bajó del 6% al 3%

De haber quemado más de 36,000 acres el pasado lunes y estar contenido en un 6%, el Bobcat Fire al este de Los Ángeles avanzó durante la noche destruyendo los esfuerzos de los bomberos.

Para la mañana de este martes el incendio habría aumentado a un área total de 41,231 acres y disminuyó la contención a solo 3%.

“El avance de contención disminuyó porque el incendio creció de una forma mucho más rápida que la construcción de las líneas de contención que fuimos capaces de desarrollar”, afirmaron las autoridades de Los Angeles National Forest en un mensaje en Twitter.

Acreage this morning is 41,231 with 3% containment. Crews worked all night to keep the fire from reaching Mt. Wilson and the communities. Reduced containment is due to fire growth without our being able to increase containment lines. #BobcatFire pic.twitter.com/eGT5aU9hwz — Angeles_NF (@Angeles_NF) September 15, 2020

Las autoridades aseguraron que hoy continuaran los trabajos estratégicos en los flancos norte y oeste manteniendo lineas de contención para proteger a las comunidades que están al sur del incendio.

Al menos 300 familias han sido evacuadas de sus hogares en algunas partes de Arcadia y Sierra Madre. Además, las autoridades mantienen una alerta de posible evacuación para Monrovia, Bradbury, Altadena, Duarte, Pasadena y otras áreas de Sierra Madre.

Las autoridades estarían trabajando arduamente para mantener las llamas controladas y evitar que se sigan acercando al observatorio de Mt. Wilson cercano al incendio.

#Bobcatfire Mt. Wilson East Camera view. timelapse. Courtesy UCSD's HPWREN.

🧭 EAST view

📆Sept 15

🎦18 🕘9am to 🕛noon.

Seeing reports elsewhere that fire is 500 feet from Mt Wilson, and the shape of smoke plumes (smoke close to source) demonstrate that. pic.twitter.com/PW8KuzHJS2 — Susan A. Kitchens (@susankitchens) September 15, 2020

Un video publicado en Twitter tomado de una cámara del High Performance Wireless Research and Education Network (HPWREN) de la Universidad de California San Diego, muestra las instalaciones del observatorio y el humo del incendio muy cerca en la colina.

Las condiciones del aire tampoco son buenas este martes en el condado de Los Ángeles debido a este incendio y otros en el estado de California. El pasado lunes incluso en Nueva York denunciaron cielos llenos de humo a pesar de no tener incendios.

A Smoke Advisory issued by the AQMD is still in effect through this afternoon. Areas of direct impacts and poor air quality may include all parts of Los Angeles, Orange, and San Bernardino Counties. #BobcatFire pic.twitter.com/WTIzbi9Akn — Angeles_NF (@Angeles_NF) September 15, 2020

