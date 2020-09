Crimen campante en bodegas de Nueva York: balacera en El Bronx y apuñalamientos en Queens

Dos videos de incidentes violentos en bodegas de Nueva York fueron reportados en las últimas horas, aunque sucedieron con días de diferencia: una balacera en El Bronx y dos apuñalamientos en Queens.

En el primer caso, un hombre entró en “Wally’s Deli” en East 223 St, Wakefield, poco después de las 9 p.m. el 8 de septiembre, y disparó unas ocho veces, según la policía.

Milagrosamente no hubo heridos, pero el dueño del local informó daños a las ventanas. La insólita balacera fue grabada por cámaras de seguridad.

Según New York Post, el sospechoso responde al apodo “Drama” y supuestamente disparó en respuesta al ataque de un rival que lo llevó hasta el interior del negocio.

Otro video perturbador publicado por la policía de Nueva York ayer muestra a un cliente sirviéndose un café antes de que un hombre lo apuñale en el cuello, en “MSK Deli” en 164th St, Queens, la noche del sábado.

La policía está buscando a este sospechoso, quien luego también apuñaló a un empleado de 67 años. No está claro si se intercambiaron palabras previo a los ataques. Los dos heridos sobrevivieron.

Antes de huir, el sospechoso tomó $400 dólares en efectivo de la caja registradora. Se ofrecen $2,500 por información que lleve a su captura.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ROBBERY September 12, 2020 at 8:55 PM inside of 84-45 164 street Queens @NYPD107PCT💰Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDETECTIVES @NYPDSHEA @NYPDCHIEFOFPATROL #QUEENSDAKATZ pic.twitter.com/m5svIpgz8Q

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 15, 2020