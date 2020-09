¡En cacheteros! Carolina Sandoval mostró cómo aplaca su melena indomable

View this post on Instagram

Mucho se habla sobre las propiedades de la sábila y hoy en mi #spacasero les hago un tratamiento para el cabello de esos que nos recomendaban nuestras abuelas cuando aún no existía la tan mentada #keratina 🤣🤣🤣 así es que diviértanse y disfruten🤗👉🏻👉🏻👉🏻 por cierto hoy celebren el lanzamiento de mi papel pa envolverte la tomusa marca “Carolina Sandoval” 😂😂😂 . By the way mientras unos se preocupan por mi melena yo ando creando y utilizando la cabeza para más que pa peinarme. . .. … #cosasquesientecaro #eltrasnochoconcaro #lareinadelafaja #aloevera #natural #fyp . .. … P.S: Y PARA LAS EXPERTAS DE SÁBILA ENJOY LAS LEO…NO LAS QUIERO SUPERAR 😹😹 no es competencia. . .. … Decoración #wallpaper by @cossetteproductions