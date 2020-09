Julio Preciado regresará al quirófano, esta vez para perder peso

Entretenimiento

El cantante dio detalles de la intervención que tiene programada para principios de 2021

Luego de someterse a un trasplante de riñón a principios de 2020, Julio Preciado confirmó durante una entrevista para TV y Novelas que entrará al quirófano nuevamente, pero esta vez con la intensión de bajar de peso.

“Mi doctor me acaba de comentar que sí me voy a hacer la manga gástrica para eliminar problemas cardiacos, azúcar y quitarle peso a mi cuerpo“, asegurando que es con el fin de que su cuerpo no cargue tanto peso y pueda desplazarse mejor, “No es por vanidad, sino por salud“.

El cantante de 53 años espera que la intervención se lleve a cabo a principios de 2021 y abandone el hospital en poco tiempo: “Si Dios quiere, en enero. Lo bueno de esto es que en una semana estás fuera“, aseguró optimista.

Por medio de la misma publicación, se dio a conocer el cantante amenizó una fiesta durante los tiempos del COVID-19, en donde acompañó a una pareja que celebró sus 25 años de casados en Guadalajara, Jalisco.