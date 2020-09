Por qué Gordon Ramsey no heredará nada de sus $220 millones a sus hijos

Dinero

Ramsey tiene una fortuna de $220 millones, pero sus hijos no tendrán nada de este dinero

La fortuna del famoso chef Godon Ramsey es de $220 millones de dólares. Por eso, sería razonable pensar que sus hijos disfrutarán de este dinero cuando les sea heredado… Nada más alejado de la realidad.

La realidad es que los hijos del chef: Ramsay, Megan, Jack, Holly, Matilda y Oscar, no recibirán nada de este dinero, ya que Gordon Ramsey declaró que no piensa dejarles su fortuna para no echarlos a perder. Lo único en que los va a apoyar el chef es en darles un depósito del 25% para que obtengan un departamento, según se informó en Mashed.

Incluso ahora, que el chef está vivo, Ramsay les pone varias restricciones a sus hijos. Por ejemplo, cuando se van de vacaciones los pequeños no viajan en primera clase como sus padres. “No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso. A esa edad, ¿me estás diciendo que necesitan sentarse en primera clase? No, no es así. Somos muy estrictos en eso”, dijo Ramsey.

En cuanto al dinero que les dan, Meg, que está en la universidad, tiene un presupuesto de £100 (unos $130 dólares) a la semana; mientras los demás niños reciben alrededor de £50 (unos $65 dólares) a la semana y tienen que pagar sus propios teléfonos y el pasaje del autobús.

–También te puede interesar: Costco ahora vende una de las carnes más caras del mundo