Rashel Díaz aclara si regresa o no a la televisión

Entretenimiento

"Agradezco su interés y sus innumerables muestras de cariño, por el momento estoy dedicada a mi familia"

Ayer te contamos que Rashel Díaz estaba negociando su regreso a la televisión con Mega TV, donde llevaría a la pantalla chica ‘Entre Nos’, el talk show familiar que realiza desde hace más de un año en sus página de Facebook.

Tal como te dijimos, ninguna de las dos partes se habían manifestado al respecto, y la versión era extraoficial. Pues después de un día de silencio y emocionada por haber recibido miles de felicitaciones y hasta flores en su hogar, Rashel salió a decir que, por el momento, no regresará a la televisión.

“A los medios de comunicación y a mi público en general. Por medio del presente me gustaría hacer de su conocimiento que la información que circula acerca de mi regreso a la televisión es incorrecta, agradezco su interés y sus innumerables muestras de cariño, por el momento estoy dedicada a mi familia y varios de mis proyectos personales de los cuales todos ustedes son parte. No existe tal regreso cuando decida volver a ser parte de algún proyecto con gusto lo compartiré con ustedes como todo lo que he hecho hasta ahora. Gracias por el cariño y apoyo de siempre. Rashel Diaz”.

Para su público que se puso tan contentos con su regreso a la televisión, por el momento solo la seguirán viendo en sus redes donde está enfocada en sus negocios, en ser una de las líderes de una marca de productos de belleza y crear contenido para sus plataformas.

No es la primera vez que un talento, frente a un contrato no firmado aun y mientras negocian, prefieren desmentir y luego confirman que siempre sí había show. Solo el tiempo dirá si la veremos o no en Mega TV con su propio Talk show.

Recordemos que el 5 de agosto de este año al finalizar ‘Un Nuevo Día’, los jefes del show le informaron a Rashel que ese era su último día en el programa de las mañanas y en Telemundo. Si bien su contrato se vencía en septiembre, al día siguiente fue su despedida con un recorrido por los 12 años allí.

Rashel, no solo fue la pionera del show, la que recibió a cada uno de los talentos que pasaron por el estudio de ‘Un Nuevo Día’, sino que también ha podido timonear todos los cambios que tuvo el programa de las mañanas de Telemundo durante estos 12 años.