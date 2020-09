Sheriff de Los Ángeles eleva a $200.000 recompensa por el pistolero de Compton

Los Ángeles

El LASD está dispuesto a identificar y apresar al pistolero a todo costo

Después de que un pistolero fugitivo atacara a sangre fría a dos agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) el pasado fin de semana en Compton, la agencia anunció una enorme recompensa para dar con el pistolero.

En principio las autoridades anunciaron una recompensa de $100,000 dólares a quien proporcione información que lleve a la identificación y al arresto del atacante, pero ahora la recompensa será de $200,000 dólares, según informó la cadena Fox.

Además el departamento se pronunció acerca de una publicación que circulaba en redes sociales acusando a un hombre fuera del área de Los Ángeles. El LASD afirmó que era una información errónea y que seguían sin sospechoso.

Currently, there is a social media post that is being circulated which identifies a male out of the Los Angeles area as the suspect responsible for the ambush of our 2 deputies yesterday. This is ERRONEOUS information and there are no named or wanted suspects at this time. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 14, 2020

En un aparente ataque no provocado, cerca de las 7 de la noche del sábado, el pistolero se acercó a la ventana de una patrulla en la que habían dos agentes del Sheriff, una mujer de 31 años y un hombre de 24, y les disparó repetidas veces a sangre fría. Los agentes se encuentran hospitalizados con graves heridas.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Una imagen hecha pública el pasado lunes, muestra a la mujer policía quien a pesar de estar gravemente herida, aplicó un torniquete y protegió a su compañero mientras esperaban por refuerzos.

NEW: LASD & the families of the two ambushed deputies have given me permission to show this graphic photo of the moment after they were shot. I’m told female deputy was shot through jaw, still radioed for help & applied tourniquet to male deputy’s wounds. Both stable now. @FOXLA pic.twitter.com/6m06qec1v2 — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 14, 2020

La detective del LASD, Keegan McInnis, creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a los dos policías heridos a cubrir los gastos de las operaciones y los tratamientos de recuperación que necesitarán una vez su vida no corra peligro.

El hombre, que huyó del lugar a pie, sigue fugitivo.

