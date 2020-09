Hallan miles de votos por correo “extraviados” desde las primarias de julio en Nueva Jersey

Más de 1,600 boletas de las primarias del 7 de julio de Nueva Jersey fueron encontradas dos meses después en un contenedor “mal etiquetado”, elevando las preocupaciones sobre la capacidad de procesar el voto masivo por correo para las presidenciales de noviembre.

Las 1,666 boletas del condado Sussex se colocaron en un “área segura” en la oficina electoral del condado y no se descubrieron hasta el jueves 10 de septiembre, informó el diario New Jersey Herald.

No se ha informado por qué se colocaron las papeletas en el contenedor mal etiquetado. Después de notificarse el error, los votos restantes fueron contados el sábado sin afectar el resultado en ninguno de los cargos electos, afirmó la administradora de la Junta Electoral de Sussex, Marge McCabe.

“La Junta de Elecciones confía en que todas las boletas recibidas se hayan procesado y que la seguridad se haya mantenido en su lugar”, insistió McCabe.

La mayoría de los residentes del condado sufragaron por correo durante la pandemia de coronavirus y la junta electoral del condado se trasladó temporalmente al Sussex County Community College para contar los votos bajo distancia social.

Varios problemas con el traslado y conteo de votos enviados por correo han sido reportados en diversos estados este año, lo que ha llevado a redoblar esfuerzos para promover el sufragio en persona, incluso en días previos al 3 de noviembre.

En NYC ya se han anunciado dos grandes locales que permitirán sufragar desde el 24 de octubre: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

