Hombre en Inglaterra usa serpiente como mascarilla y viaja con la víbora en autobús público

Los tiempos de escasez de mascarillas para protegerse del coronavirus ya pasaron.

Ahora, se pueden encontrar este tipo de protección en diversos colores y estilos en decenas de establecimientos en muchas partes del mundo que no se limitan a farmacias.

Sin embargo, un hombre en Inglaterra parece que quiso obviar las indicaciones sanitarias y llamar la atención, por lo que optó por usar una serpiente como cubrebocas.

La peor parte es que el individuo viajaba este lunes en un autobús público por Salford, en una ruta entre Swinton y Mánchester, cuando fue divisado por otros pasajeros.

“Al principio pensé que tenía una mascarilla realmente creativa, pero luego la dejó arrastrarse por los pasamanos”, comentó uno de los viajeros al Manchester Evening News.

Otro testigo calificó el incidente de “muy divertido” porque parecía que el animal no molestó al resto de las personas.

Para las autoridades, sin embargo, lo que hizo el individuo no fue nada divertido e iniciaron una investigación del hecho.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad absoluta. Estamos sorprendidos por estos informes y los estamos tomando muy en serio. Esperamos que todos nuestros clientes cumplan con las normas del Gobierno sobre el uso de una cubierta facial adecuada en el transporte público”, declaró el portavoz del sistema de autobuses Stagecoach al referido medio.

“Se está llevando a cabo una investigación interna completa, que incluye la verificación de las grabaciones de vigilancia en el autobús y una entrevista al conductor”, añadió.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020