A qué signos del Zodiaco no les da miedo ser infieles

Conoce cuáles son los signos a los que el sentimiento de culpa no los vulnera para ver a alguien más a escondidas de su pareja

Hay signos zodiacales que son tan ingeniosos para ver a otras personas que no son su pareja que difícilmente los atrapan en el acto. Y es que sus rasgos astrológicos los hacen ser tan arriesgados que no les da miedo ser infieles. Desde luego no significa que siempre traicionen a sus parejas, pero tienden a caer más fácil en las tentaciones de un encuentro casual y no sentir remordimiento.

Tauro

Tienden a tener amoríos clandestinos para sentir que aún siguen siendo atractivos y su habilidad para conquistar no se ha perdido. Suelen tener encuentros con personas que los corresponden y tratan bien, así que en caso de no sentirse amados por su pareja recurrirán a los brazos de alguien más.

Capricornio

Les cuesta trabajo comenzar una relación, pero cuando deciden hacerlo se les hace fácil tener otras opciones bajo la manga. No sienten culpa de haber engañado a su pareja mientras aún no exista un compromiso serio.

Suelen estar más preocupados por sus asuntos que por los sentimientos de los demás, incluyendo, los de su novio o novia. Y es que su lado egoísta a veces gana sobre su empatía, además, es muy discreto para cometer la infidelidad y siempre encuentra la excusa perfecta.

Acuario

Es común que desconecten su alma y mente de la de su pareja cuando están en reuniones sociales, así que no sienten miedo en cometer una infidelidad. No se toman el noviazgo como un compromiso serio y casi no suelen involucrar sentimientos.

Tienden a involucrarse con personas que son cercanas a ellos, como amigos o compañeros de trabajo, por lo que es difícil que su pareja los sorprenda en el acto.

