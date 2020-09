Un fan de la velocidad y el lujo: Estos son los autos más espectaculares de Justin Bieber

Al igual que la mayoría de las celebridades de primera categoría que no saben qué hacer con su dinero, Justin Bieber destinó una generosa cantidad de dinero a su colección de autos. Si bien muchos de nosotros luchamos a diario para llegar a fin de mes, este ícono del pop gastó millones de dólares en vehículos antes de cumplir los 26 años.

Pero no podemos culpar a Bieber por querer solo lo mejor que podía pagar. Desde Porsche hasta Ferrari y Lamborghini, el cantante ha puesto en sus manos lo mejor de lo mejor.

Lamborghini Aventador

Justin Bieber compró el Lamborghini Aventador cuando tenía solo 18 años. Este estaba equipado con un motor V12 de 6.5 litros, que permite que el Aventador corra a 60 millas por hora en solo 2.9 segundos.

Mercedes-AMG SLS

Si eres un fanático de la ingeniería alemana y te encanta consentirte con el lujo, Mercedes-Benz es el camino a seguir. Sin embargo, en la cima de la cadena alimentaria de Benz se encuentra el AMG SLS, un gran turismo de lujo de 571 caballos de fuerza que costará entre $115,000 y $ 500,000 dólares.

Lamborghini Gallardo Spyder

Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no tenemos amigos tan ricos como los de Bieber. Si lo hiciéramos, también tendríamos muchas posibilidades de que nos regalaran un Lamborghini Gallardo Spyder de $200,000. Aparentemente, el rapero estadounidense Puff Daddy prometió que le daría uno a JB en su cumpleaños número 16.

#JustinBieber arrested for drag racing in his #Lamborghini Gallardo Spyder #DUI Not cool dude… pic.twitter.com/wP42gSfip4

Cadillac CTS V Batimovil

El cupé CTS V en sí mismo ya es un automóvil impresionante que incluso Bruce Wayne querría uno. Pero colóquelo con kits de carrocería negros, tintes de ventana negros y llantas a juego, y seguramente pondrá celoso a Batman. Bieber incluso tiene una motocicleta a juego en su colección.

Ferrari 458

Esta fascinante pieza fue otra maravilla en el garaje de Justin Bieber. Según Ferrari, el 458 podría pasar de cero a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,4 segundos. El cantante tenía miles de dólares más de sobra, por lo que pensó en llevar el 459 a West Coast Customs para instalar un sistema de sonido especial.

Ferrari F430

Aquí tenemos otro Ferrari del garaje del cantante. Justin compró el F430 cuando tenía solo 16 años. Este superdeportivo tiene un récord de aceleración de 0 a 60 mph en solo cuatro segundos. Por alguna razón, Justin no parece estar contento con los colores originales de sus autos, así que decidió hacer la F430 en negro mate.

Lamborghini Huracán

Este auto cuesta aproximadamente $240,000 dólares. Indirectamente anunció la compra de un nuevo automóvil al publicar una foto de sí mismo con su nuevo Huracán en las redes sociales. En su publicación de Instagram, les dice a sus seguidores que no se preocupen porque conducirá con seguridad.

Mercedes Benz Maybach S600

Acabamos de ver los Lambos y Ferraris de Justin, pero toda una colección de autos de celebridades de primera categoría no estaría completa sin un Mercedes. Para Justin Bieber, no cualquier Mercedes Benz servirá. Por eso se compró nada menos que el Maybach S600. El precio de estas obras maestras puede ir desde $388,000 a $447,000.

Mercedes-Benz G-Wagon

El Mercedes-Benz G-Wagon fue amado por primera vez por su estilo militar y su aspecto voluminoso. Puede que todavía sea debido a estas características que JB decidió comprarse uno. Pero como muchos de los autos en su garaje, debe haber pensado que el G-Wagon podría verse mejor. Esta vez lo tapizó con espíritu navideño y lo arruinó.

Here's something fun for the day after Christmas… Justin Bieber tricked out his Mercedes-Benz G-wagon with a special Christmas wrap!#vehiclewraps #ChristmasSpirithttps://t.co/QYdeLmYpSl pic.twitter.com/dw7ANIrYQy

— Gate City Signs & Graphics (@GateCitySigns) December 26, 2017