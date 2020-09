Una madre hispana casi pierde la vida tras una pelea por un espacio en un estacionamiento de un Walmart en Miami

Joann Pedro, una mujer residente en el sur de la Florida, había terminado una entrevista de trabajo el martes y pensó que se detendría en Walmart para recoger algunas cosas.

Cuando entró en el estacionamiento de la tienda situada en University Drive, justo al norte de Griffin Road, esperó para entrar en un espacio donde otro automóvil estaba saliendo.

#NEEDTOID : On 9-15-20 #DaviePD responded to Walmart in regards to a fight in the parking lot. This fight quickly escalated into a beating and strong-arm robbery. If you have any information regarding these suspects. Please contact the Davie PD 954-693-8200. pic.twitter.com/t6QHxxd1wI

“Había esperado unos 6 o 7 minutos esperando mi lugar para estacionar. Había un hombre mayor. No quería apresurarlo para que se subiera al auto. Cuando salió, el Mercedes Benz entró y me bloqueó”, relató en declaraciones al canal Local 10.

Pedro explicó que sí intercambió palabras con la mujer que conducía el Mercedes-Benz.

The woman said she was parking at a Walmart in Davie when another driver cut her off and took her spot. When she confronted the people in the car, she said a woman got out and attacked her. https://t.co/tkBRk59O9b

— WSVN 7 News (@wsvn) September 17, 2020