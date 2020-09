Adolescentes mataron a anciano cuidador en campo de golf de Queens

William Hinchey, un jardinero anciano del campo de golf de Forest Park (Queens, NYC), murió a consecuencia de las heridas que sufrió al caer al suelo empujado por un grupo de adolescentes invasores a quienes intentó expulsar del área, dijo la policía el martes.

Hinchey, de 79 años, vio a los vándalos el 8 de septiembre montando bicicletas en el hoyo 15 del campo de golf Forest Park en Woodhaven, tratando de robar la bandera, según NYPD.

Trató de decirles a los adolescentes que se fueran, pero estalló una discusión y finalmente se volvió física, terminando con uno de los vándalos empujando al hombre.

El anciano trabajador fue hospitalizado en el condado Nassau, donde murió tres días despues, el 11 de septiembre.

El incidente no ha sido clasificado como homicidio ya que la policía todavía está investigando y buscando a los sospechosos, destacó New York Post.

El miércoles se llevó a cabo un servicio para Hinchey en la iglesia St. Thomas The Apostle, de Queens, según su obituario.

Police are looking for a group of teens who they said shoved the groundskeeper of a Queens golf course to the ground days before the 79 year old died. https://t.co/4q5d5xcf3y

— NBC New York (@NBCNewYork) September 18, 2020