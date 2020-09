Gobernadores del área triestatal pelean por cuál estado hace la mejor pizza de EEUU

Aunque Demócratas y acoplados en su lucha contra el coronavirus, los gobernadores del área triestatal no se ponen de acuerdo en algo muy puntual: ¿Qué estado tiene la mejor pizza: Connecticut, Nueva Jersey o Nueva York?

La “pelea” llegó esta semana a sus cuentas oficiales en Twitter. Todo comenzó cuando una nueva lista de “Las 101 mejores pizzas de EE.UU.” publicada por The Daily Meal sentenció que la mejor se podía encontrar en New Haven, Connecticut, específicamente en el negocio “Frank’s Pepe Pizzeria”.

Eso le dio al gobernador Ned Lamont el derecho a alardear diciendo que tenía “La mejor pizza de Estados Unidos”. De inmediato, sus vecinos replicaron con ironía.

Su homólogo de Nueva Jersey, Phil Murphy, respondió: “Manténte en tu carril, Ned”. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, intervino más tarde: “Um. Chicos Pueden pelear por el segundo lugar. Todos sabemos quién es el número uno”.

Tanto Nueva York como Nueva Jersey lograron calificar con 21 y 4 pizzerías, respectivamente, en el citado artículo. Y Connecticut tuvo seis.

En el caso de NYC, la mejor ubicada fue “John’s of Bleecker Street”, en el número 3, seguida de una que no pertenece al área triestatal: “Pequod’s” en Chicago se coló en la puesto #2.

TRI-STATE PIZZA FEUD: The governors of New York, New Jersey, and Connecticut sparred on Twitter about which state has the best pizza.

Tell us: Which state do you think has the best pizza? 🍕 pic.twitter.com/jTmsWus766

— PIX11 News (@PIX11News) September 16, 2020